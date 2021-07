Paris Centre culturel et spirituel orthodoxe russe Paris Visite guidée au Palais Catherine à Tsarskoïe Selo, Russie ▪ Projection exclusive Centre culturel et spirituel orthodoxe russe Paris Catégorie d’évènement: Paris

### Le Palais Catherine à Tsarskoïe Selo Construit en 1743 – 1756, ce somptueux palais se distingue des autres palais impériaux par une couleur bleue et une riche décoration dorée. Il constitue l’œuvre majeure du génie de l’architecture russe F.Rastrelli et est un joyau du style baroque russe. **Visite guidée** Dimanche 20 septembre, nous vous invitons aux projections exclusives vous emmenant à cette splendide résidence des empereurs russes et découvrir quand ce palais a vu le jour, admirer sa grande Salle du trône, mondialement connu par sa taille et sa décoration, découvrir le Salon d’ambre récemment restauré , vous imaginer au dîner avec des chevaliers dans la Salle à manger qui leur est destinée. Les séances auront lieu à 15h, 15h45, 16h30 dans la salle de l’amphithéâtre du CSCOR. [**Tsarskoïe Selo**](https://youtu.be/Zr5dla1rRxE)

Entrée libre

Le Palais Catherine – joyau architectural du baroque russe Centre culturel et spirituel orthodoxe russe 1 quai Branly 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

