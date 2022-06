Visite guidée au Musée Henri Martin: exposition de Margrethe II de Danemark, artiste-Reine

Visite guidée au Musée Henri Martin: exposition de Margrethe II de Danemark, artiste-Reine, 21 juillet 2022, . Visite guidée au Musée Henri Martin: exposition de Margrethe II de Danemark, artiste-Reine

2022-07-21 11:30:00 – 2022-07-21 12:30:00 Tous publics

Sur réservation Venez découvrir les œuvres de Margrethe II de Danemark lors d’une visite commentée Tous publics

Sur réservation dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville