Nouvel Institut Franco-Chinois, le samedi 14 mai à 18:00

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées 2022, le Nouvel Institut Franco-Chinois propose à ses visiteurs une ouverture exceptionnelle le samedi 14 mai de 18h à 21h30. Venez découvrir l’histoire riche et ancienne du Musée de l’Institut Franco-Chinois, installé au cœur de l’ancien fort militaire Saint-Irénée et construit entre les vestiges de l’aqueduc du Giers. Il retrace l’histoire, à l’endroit où elle prit racine, de ce qui fut la seule université chinoise hors de Chine (1921-1946), replacée dans le contexte des relations sino-lyonnaises historiques et de l’histoire de la Chine. Un espace immersif et un espace de réalité virtuelle jalonnent le parcours permanent en nous plongeant 100 ans en arrière dans la vie et dans l’ambiance du fort Saint-Irénée. Après votre visite du Musée, nous vous proposons la découverte de l’exposition temporaire en cours. Elle présente la collection privée du Dr. Jacques Caton. Fort d’une belle sélection d’œuvres d’artistes majeurs, il livre une vision du portrait dans l’art contemporain chinois nuancée et diverse. **Créneaux des visites guidées (musée et exposition temporaire) : 18h – 19h30 et 20h -** Entrée gratuite. Inscription à [[contact@nifc.fr](mailto:contact@nifc.fr)](mailto:contact@nifc.fr) ou au 04 81 65 84 60 Plus d’informations sur le site nifc.fr

Entrée gratuite, sur inscription.

Nouvel Institut Franco-Chinois 2 rue soeur Bouvier 69005 Lyon Lyon Saint-Irénée Métropole de Lyon



