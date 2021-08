Visite guidée au moulin à vent de l’Adrech Conservatoire du Patrimoine, 18 septembre 2021, La Garde-Freinet.

Visite guidée au moulin à vent de l’Adrech

Conservatoire du Patrimoine, le samedi 18 septembre à 14:00

Il n’y a plus de meunier dans cet ancien moulin à vent installé en crête à proximité de trois autres moulins, mais les vestiges encore visibles nous laissent le recomposer et l‘imaginer en train de fonctionner, les ailes au vent, les meules tournant, et le parfum du blé et du bois mélangés… Cette balade vous propose de découvrir les principes de fonctionnement des moulins à vent et l’histoire particulière du moulin de l’Adrech, qui continue de s’écrire pour tourner demain peut-être à nouveau.

Gratuit, sur inscription. Places limités.

Conservatoire du Patrimoine Chapelle Saint-Jean 83680 La Garde-Freinet La Garde-Freinet Var



