Visite guidée “Au fil de l’eau : plantes, menaces et changement climatique” Jardin du conservatoire botanique national de Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Visite guidée “Au fil de l’eau : plantes, menaces et changement climatique” Jardin du conservatoire botanique national de Brest, 5 juin 2022, Brest. Visite guidée “Au fil de l’eau : plantes, menaces et changement climatique”

le dimanche 5 juin à Jardin du conservatoire botanique national de Brest

Qu’il s’agisse d’un eucalyptus de plusieurs mètres de hauteur, d’une fougère ou d’un nénuphar, quels sont les besoins en eau des plantes ? Comment se sont-elles adaptées à la sécheresse ou, au contraire, au milieu aquatique ? Comment le changement climatique peut menacer gravement certaines zones humides et certaines espèces végétales ? Tirons le fil et partons à la découverte de l’eau indispensable à la vie végétale.

2 visites d’1h. 25 places disponibles par visite. Inscription sur place le jour même à partir de 14h.

Tirons le fil et partons à la découverte de l’eau indispensable à la vie végétale. Jardin du conservatoire botanique national de Brest Rampe du Stang-Alar, 29200, Brest, Finistère, Bretagne, France Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T15:30:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Jardin du conservatoire botanique national de Brest Adresse Rampe du Stang-Alar, 29200, Brest, Finistère, Bretagne, France Ville Brest lieuville Jardin du conservatoire botanique national de Brest Brest Departement Finistère

Jardin du conservatoire botanique national de Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Visite guidée “Au fil de l’eau : plantes, menaces et changement climatique” Jardin du conservatoire botanique national de Brest 2022-06-05 was last modified: by Visite guidée “Au fil de l’eau : plantes, menaces et changement climatique” Jardin du conservatoire botanique national de Brest Jardin du conservatoire botanique national de Brest 5 juin 2022 Brest Jardin du conservatoire botanique national de Brest Brest

Brest Finistère