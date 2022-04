Visite guidée : Au fil de l’eau, par le Cercle Historique de L’arribère, 30 juillet 2022, .

Visite guidée : Au fil de l’eau, par le Cercle Historique de L’arribère

2022-07-30 17:30:00 – 2022-07-30

EUR 2 2 Entre faits historiques et légendes, laissez-vous mener hors des murailles de la cité de Navarrenx, à la découverte de lieux insolites …Au fil de l’eau … autour de la fontaine militaire, des abreuvoirs et lavoirs, comment s’organisait la vie quotidienne ?Tandis que tout près du gave nourrissier, les activités de radelage et de pêche nous ramèneront à un passé prestigieux … ou mystérieux avec asticotière et “trou du diable” .

