Seine-Maritime

Visite guidée : Au fil de l’eau, des falaises au marais Saint-Vigor-d’Ymonville, 21 août 2021-21 août 2021, Saint-Vigor-d'Ymonville. Visite guidée : Au fil de l’eau, des falaises au marais 2021-08-21 09:30:00 – 2021-08-21

Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime Saint-Vigor-d’Ymonville Proposé par la Maison de l’Estuaire. Dès 7 ans. La Maison de l’Estuaire vous propose de suivre une partie de l’étonnant périple de la goutte de pluie, depuis le ciel jusqu’à son voyage souterrain. Après un départ au belvédère de Saint-Vigor d’Ymonville, pour profiter d’une vue panoramique sur l’estuaire, vous irez de falaises en marais pour découvrir à quel point l’eau est l’élément fondateur du paysage estuarien. Durée : 2h30

Réservation obligatoire : 02 35 24 80 01 ou communication@maisondelestuaire.org Bottes indispensables.

