Colombiers Hérault Au cœur du Grand Site d’Occitanie Béziers Canal du Midi, L’Office de Tourisme vous embarque et vous guide sur les sites d’Ensérune pour un voyage à travers les âges. Envie d’une balade culturelle commentée ? Autour d’une maquette des sites, l’Office de Tourisme La Domitienne vous accueille à la Maison du Malpas et vous invite à la découverte des sites historiques remarquables situés à proximité : Le Tunnel du Malpas sur le Canal de Midi, l’étang asséché de Montady-Colombiers, L’Oppidum d’Ensérune, la Voie Domitienne.

Notre guide vous conduira au Tunnel du Malpas puis direction l’Oppidum d’Ensérune*. Vous y admirerez l’un des plus beaux points de vue sur l’étang asséché de Montady. Groupe : Réservation à l’avance par mail à tourisme@ladomitienne.com ou par courrier

Individuels : tous les mardis matin à 10h

6 € / personne – Gratuit pour les moins de 12 ans

