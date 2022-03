Visite guidée : au cœur des forêts, aux bords des étangs Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

Seignosse

Visite guidée : au cœur des forêts, aux bords des étangs Seignosse, 26 avril 2022, Seignosse. Visite guidée : au cœur des forêts, aux bords des étangs Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse

2022-04-26 09:30:00 – 2022-04-26 12:00:00 Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports

Seignosse Landes EUR Visite guidée proposée par la réserve naturelle de l’Etang noir à Seignosse Bourg. « Au cœur des forêts, aux bords des étangs »

Aux bords de l’étang d’Hardy et de l’étang Blanc, une balade accompagnée par un garde naturaliste de la réserve. Une occasion de découvrir également deux forêts si proches mais si différentes. Dans ces lieux de vie observons ensemble la richesse de la biodiversité locale ! Horaires : 9h30 à 12h.

Tarifs : 4€ adulte ; 3€ de 6 à 16 ans ; gratuit pour les – 6 ans.

Inscription obligatoire auprès de la Réserve Naturelle au 05 58 72 85 76 ; animation.rn.etangnoir@gmail.com

RDV : Maison d’accueil de la Réserve. Visite guidée proposée par la réserve naturelle de l’Etang noir à Seignosse Bourg. « Au cœur des forêts, aux bords des étangs »

Aux bords de l’étang d’Hardy et de l’étang Blanc, une balade accompagnée par un garde naturaliste de la réserve. Une occasion de découvrir également deux forêts si proches mais si différentes. Dans ces lieux de vie observons ensemble la richesse de la biodiversité locale ! Horaires : 9h30 à 12h.

Tarifs : 4€ adulte ; 3€ de 6 à 16 ans ; gratuit pour les – 6 ans.

Inscription obligatoire auprès de la Réserve Naturelle au 05 58 72 85 76 ; animation.rn.etangnoir@gmail.com

RDV : Maison d’accueil de la Réserve. +33 5 58 72 85 76 Visite guidée proposée par la réserve naturelle de l’Etang noir à Seignosse Bourg. « Au cœur des forêts, aux bords des étangs »

Aux bords de l’étang d’Hardy et de l’étang Blanc, une balade accompagnée par un garde naturaliste de la réserve. Une occasion de découvrir également deux forêts si proches mais si différentes. Dans ces lieux de vie observons ensemble la richesse de la biodiversité locale ! Horaires : 9h30 à 12h.

Tarifs : 4€ adulte ; 3€ de 6 à 16 ans ; gratuit pour les – 6 ans.

Inscription obligatoire auprès de la Réserve Naturelle au 05 58 72 85 76 ; animation.rn.etangnoir@gmail.com

RDV : Maison d’accueil de la Réserve. Seignosse Tourisme

Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse

dernière mise à jour : 2022-02-28 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Seignosse Autres Lieu Seignosse Adresse Réserve Naturelle de l'Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Ville Seignosse lieuville Réserve Naturelle de l'Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse Departement Landes

Seignosse Seignosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seignosse/

Visite guidée : au cœur des forêts, aux bords des étangs Seignosse 2022-04-26 was last modified: by Visite guidée : au cœur des forêts, aux bords des étangs Seignosse Seignosse 26 avril 2022 Landes Seignosse

Seignosse Landes