Visite guidée au coeur de l'oeuvre de BARTO+BARTO, architectes nantais
Hôtel la pérouse
Nantes

Nantes

Visite guidée au coeur de l'oeuvre de BARTO+BARTO, architectes nantais
Hôtel la pérouse, 18 septembre 2021, Nantes.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel la pérouse

Embarquez à bord de l’hôtel La Pérouse et découvrez son histoire singulière. L’équipe de La Pérouse se fera une joie de vous accueillir pour vous présenter toute son histoire, depuis sa création en 1993. Découvrez un monde particulier, imaginé par les architectes nantais BARTO+BARTO. Plongez dans un décor moderne, écoutez son histoire et laissez-vous séduire par les oeuvres d’art en exposition permanente.

Visites gratuites, jauge limitée par créneau horaire (de 10 à 20 personnes). Incription le jour-même directement sur site. Pass sanitaire obligatoire.

Découvrez l’hôtel La Pérouse, bâtiment emblématique à Nantes. Architecture moderne, histoire encrée dans la région et exposition d’oeuvres d’art ! L’équipe La Pérouse est impatiente de vous accueillir Hôtel la pérouse 3, Allée Duquesne, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:45:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T12:45:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:45:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:45:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T12:45:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:45:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00

