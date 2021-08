Hésingue Domaine du Fronacker Haut-Rhin, Hésingue Visite guidée au cœur de l’histoire de la commune de Hésingue Domaine du Fronacker Hésingue Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Visite guidée au cœur de l’histoire de la commune de Hésingue Domaine du Fronacker, 19 septembre 2021, Hésingue. Visite guidée au cœur de l’histoire de la commune de Hésingue

Domaine du Fronacker, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Participez au circuit pédestre au fil de l’histoire de la commune de Hésingue. Le Cercle d’Histoire de Hésingue et le service culturel de la ville vous proposent de plonger dans les secrets de l’histoire de la commune. Un guide bénévole vous contera les événements majeurs du village au fil d’une balade pédestre.

Gratuit. Entrée libre. Départ : 10h, 14h et 16h. Rdv : Maison du Patrimoine, impasse du Fronacker à Hésingue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

