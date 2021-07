Varennes-Vauzelles Place de la Bonne Dame de l’Orme Nièvre, Varennes-Vauzelles Visite guidée au coeur de la cité jardin Place de la Bonne Dame de l’Orme Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles

Visite guidée au coeur de la cité jardin Place de la Bonne Dame de l’Orme, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Varennes-Vauzelles. Visite guidée au coeur de la cité jardin

Place de la Bonne Dame de l’Orme, le vendredi 23 juillet à 17:00

Durant 1h, suivez Alexandra qui va vous raconter le passé de cette cité jardin encore très bien conservée et aussi vous faire découvrir les maisons des ouvriers, l’Hôtel du Nivernais ou encore l’Eglise Notre Dame. Nous vous donnons rendez-vous sur la Place de la Bonne Dame de l’Orme. Ouverte à tous, 20 personnes maximum.

Sur inscription, gratuit et ouvert à tous (20 personnes maximum)

Pour célébrer les 100 ans de la cité, l’Office de Tourisme de Nevers Intercommunal de Nevers Agglomération et la ville de Varennes Vauzelles ont travaillé ensemble pour vous proposer une visite guidée Place de la Bonne Dame de l’Orme Place de la Bonne Dame de l’Orme, Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T17:00:00 2021-07-23T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Varennes-Vauzelles Étiquettes évènement : Autres Lieu Place de la Bonne Dame de l’Orme Adresse Place de la Bonne Dame de l'Orme, Varennes-Vauzelles Ville Varennes-Vauzelles lieuville Place de la Bonne Dame de l’Orme Varennes-Vauzelles