Visite guidée “Au Bout du Monde – Les marais de la Roche du Theil”

Bien au chaud dans son manteau, on suit Emmanuel sur les hauteurs et à fleur d’eau, à la découverte de ce paysage exceptionnel. On imagine une histoire géologique mouvementée, on évoque les insectes et oiseaux amphibies, on parcourt des pans de roches plongeant dans le marais…

– Boucle de 2.5 km. Prévoir une tenue de saison, chemin mouillé et pentu par endroits.

– Visite gratuite pour adultes et enfants à partir de 6 ans, sur réservation.

– RDV au Domaine de la Roche du Theil.

Dans le cadre des Journées Mondiales des Zones humides, proposées par l’EPTB Vilaine.

