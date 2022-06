Visite guidée : Attaque et défense aux XIVe et XVe siècles Créhen Créhen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes d’Armor Participez à une immersion au cœur de la vie des habitants du château. Cette visite porte sur le thème de l’attaque et de la défense aux XIVe et XVe siècles. Une visite ludique et pédagogique ponctuée de démonstrations avec des objets médiévaux comme des épées, des éléments d’armure ou des objets de la vie quotidienne. Au programme : déambulation aux abords et à l’intérieur du château, reconstitution d’un poste de garde et même démonstration de tir à l’arc médiéval ! Stéphane Berland : Intervenant Tout public à partir de 6 ans

