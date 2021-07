Baulme-la-Roche Baulme-la-Roche 21410, Baulme-la-Roche Visite guidée / Atelier photographie à Baulme-la-Roche Baulme-la-Roche Baulme-la-Roche Catégories d’évènement: 21410

Baulme-la-Roche 21410 Baulme-la-Roche 0 0 EUR Paysages typiques des plateaux calcaires de l’Auxois, les hauteurs de Baulme-la-Roche offrent un panorama très étendu sur les buttes de Mâlain et sur la Vallée de l’Ouche.

Des informations sur l’environnement et une lecture de paysages vous seront proposées par un guide conférencier. En parallèle le club photo de Velars-sur-Ouche propose un atelier permettant de découvrir ou approfondir ses connaissances en photographie : comment cadrer ? Comment régler la luminosité ? Comment jouer avec les différents champs que compose le paysage ? Un dispositif optique permettant de comprendre comment une photographie est réalisée sera également sur place pour mieux comprendre le phénomène. Venez avec votre appareil photo (smartphone, reflex ou autre), les jumelles sont également les bienvenues. Paysages typiques des plateaux calcaires de l’Auxois, les hauteurs de Baulme-la-Roche offrent un panorama très étendu sur les buttes de Mâlain et sur la Vallée de l’Ouche.

