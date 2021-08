Vézénobres Atelier d’ébénisterie Gard, Vézénobres Visite guidée Atelier d’ébénisterie Vézénobres Catégories d’évènement: Gard

Visite guidée Atelier d’ébénisterie, 18 septembre 2021, Vézénobres. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Atelier d’ébénisterie

André COMBOT, Compagnon Ebéniste du Devoir, Maître Artisan en métier d’art, l’un des rares ébénistes d’art de notre région, ne réalise que du travail sur mesure selon le désir de ses clients. Cela fait maintenant 32 ans qu’il met en œuvre ce noble matériau qu’est le bois, avec toute sa passion et son talent. Depuis le début de son activité dans cet atelier, il n’a jamais fait deux fois le même meuble, et il est souvent amené à répondre à des demandes tout à fait particulières de personnes recherchant le « mouton à cinq pattes ». Aujourd’hui, de plus en plus de clients lui demandent de concevoir leur porte d’entrée ; d’ailleurs, plusieurs sont visibles dans les rues de Vézénobres. Travaillant seul, André COMBOT est néanmoins resté fidèle à l’esprit des Compagnons du Devoir : il accueille régulièrement des jeunes en stage auxquels il transmet son savoir-faire et son amour du métier. Du projet à la livraison, vous découvrirez les principales étapes de la réalisation ou de la restauration d’un meuble, avec notamment la fabrication de certains outils spécifiques. André Combot vous présente son atelier et son métier d’ébéniste d’art. Atelier d’ébénisterie 281, chemin de Catarusse, 30360 Vézénobres Vézénobres Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

