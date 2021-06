Lyon Soierie Vivante : Atelier municipal de tissage Métropole de Lyon Visite guidée atelier de tissage Soierie Vivante : Atelier municipal de tissage Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Au cœur de la Croix-Rousse, l’association Soierie Vivante fait revivre les derniers ateliers de canuts du quartier. A l’atelier de tissage, dernier atelier familial mécanique, l’architecture intérieure est restée intacte. Ce lieu est ainsi très représentatif de la production et des conditions de vie des tisseurs au 19e siècle. Découvrez le savoir-faire et la vie des tisseurs à travers les visites commentées avec, bien sûr, démonstrations sur les métiers à tisser d’origine !

Nombres de places limitées pour chaque visite. Réservation obligatoire.

