PROGRAMME DE LA VISITE GUIDÉE Matériel d’exposition : *des clavecins finis permettant d’entendre différents types de sonorités (Italiens, Français, Flamand) *une caisse en cours de construction pour voir la structure physique, *un éclaté de mécanique (sautereaux, clavier ….) Programme : 1° Éléments techniques : – Les cordes : disposition, longueur, les jeux, rôle des matériaux – La caisse : proportions, matériaux, l’ensemble d’harmonie, les barrages – La mécanique : sautereaux, registres, claviers. 2° Éléments d’acoustique : – Différences entre les instruments : – structure du son : forme et contenu harmonique. – qu’est-ce que le timbre d’un instrument ? 3° Histoire : Émergence et disparition du clavecin dans les différents pôles de facture (Italie, Flandres, France). Spécificités techniques et acoustiques de ces instruments. 4° L’accord : exposition de tempéraments mésotonique, Werkmeister, tempérament égal. – principe – rôles historiques des différents tempéraments Et tout ce que vous voulez savoir sur la vie et les mœurs des clavecins, dans la limite de mes connaissances. Visite commentée d’un atelier de fabrication de clavecins. Atelier de fabrication de clavecins 11 bis rue des Soldats, 34000 Montpellier Montpellier Centre Hérault

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

