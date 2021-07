Assat Assat Assat, Pyrénées-Atlantiques Visite guidée Assat Assat

Visite guidée Assat, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Assat. Visite guidée 2021-07-24 10:00:00 – 2021-07-24 11:30:00 Jardin-verger Conservatoire 3 Route du Bois

Passionné et bénévole de la première heure, Hubert vous racontera de belles histoires sur les plantes et leurs relations avec les hommes depuis la nuit des temps… La visite guidée vous fera découvrir le jardin-verger conservatoire d'une manière atypique !

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Assat Adresse Jardin-verger Conservatoire 3 Route du Bois Ville Assat lieuville 43.254#-0.29327

