Pornic Loire-Atlantique En passant par la promenade de la Terrasse, si chère à Paul Léautaud, arpentons la corniche de la Noëveillard où Pierre-Auguste Renoir a planté son chevalet. Pornic fut le lieu de villégiature de nombreux artistes tels que Félix Thomas, Martial Caillebotte, Armel de Wismes, Jean Sarment, Thomas Narcejac ou Albert Camus. Le site a inspiré Jules Sandeau, Jules Michelet, Robert Browning, Hector Malot, Raoul du Gardier, Max Ernst, et bien d’autres… Durée 3h30 environ, visite à pied (déconseillée aux enfants).

Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic.

Billets en vente dans tous les Offices de Tourisme Destination Pornic (la Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et Villeneuve-en-Retz). Départ minimum 3 personnes.

Possibilité d’acheter votre billet sur notre site internet en cliquant sur : RESERVATION EN LIGNE INFO PRATIQUES :

Se présenter 10 mn avant le départ à l’accueil de l’Office de Tourisme de Pornic une fois la réservation effectuée.

Programme sous réserve de modifications.

