Visite guidée / Artisanat et Industrie à Romans Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drme

Romans-sur-Isère

Visite guidée / Artisanat et Industrie à Romans Romans-sur-Isère, 12 novembre 2022, Romans-sur-Isère. Visite guidée / Artisanat et Industrie à Romans

Place de la Presle Romans-sur-Isère Drme

2022-11-12 14:30:00 14:30:00 – 2022-11-12 Romans-sur-Isère

Drme EUR Avant d’être « Capitale de la Chaussure », Romans l’industrieuse a produit du drap de laine, du fil de soie. Ce circuit permet d’évoquer ces diverses activités et de comprendre comment ce passé très actif a structuré la ville. Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Drme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Place de la Presle Romans-sur-Isère Drme Ville Romans-sur-Isère lieuville Romans-sur-Isère Departement Drme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Visite guidée / Artisanat et Industrie à Romans Romans-sur-Isère 2022-11-12 was last modified: by Visite guidée / Artisanat et Industrie à Romans Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 12 novembre 2022 Drme Place de la Presle Romans-sur-Isère Drme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drme