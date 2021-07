Saint-Jean-de-Fos Argileum,ancien atelier de poterie Hérault, Saint-Jean-de-Fos Visite guidée Argileum,ancien atelier de poterie Saint-Jean-de-Fos Catégories d’évènement: Hérault

Argileum, ancien atelier de poterie, le samedi 18 septembre à 15:00

Dans l’intimité d’un authentique atelier de potier du XIXe siècle, percez les secrets d’un savoir-faire ancestral. Une visite captivante pour petits et grands.

Inscription obligatoire

Visite du site d’Argileum, ancien atelier de potier du XIXe siècle. Argileum,ancien atelier de poterie 6 avenue du Monument, 34150 Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos Hérault

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

