Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives municipales

**À l’abri des regards, la mémoire de la ville.** Le service des Archives municipales vous invite à découvrir son histoire et ses missions au rez-de-jardin de l’Hôtel de Ville. L’archivistes vous entrainera dans une passionnante découverte de son métier et vous accordera le privilège d’entrer dans les magasins. Il vous montrera où se cache, bien à l’abri des regards, la mémoire de la ville qu’il préserve précieusement.

Sur réservation

Archives municipales Hôtel de Ville rez-de-jardin – 26 avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00

