Les visiteurs découvriront les missions des Archives et leur fonctionnement. 3 visites le samedi et le dimanche, sur inscription préalable obligatoire, à 14h30, 15h30 et 16h30. Une présentation de documents sera accessible à l’issue de chaque visite.

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction de la situation sanitaire

