Orléans Archives départementales du Loiret Loiret, Orléans VISITE GUIDÉE Archives départementales du Loiret Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

VISITE GUIDÉE Archives départementales du Loiret, 21 septembre 2019, Orléans. VISITE GUIDÉE

du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 à Archives départementales du Loiret

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Archives ! Comment et pourquoi sont collectées, classées et conservées les archives. Présentation de l’histoire du cloître des Minimes, des missions des Archives et visite des magasins d’archives. **Durée** : 1h **Les horaires des visites guidées seront précisés sur le site** : www.archives-loiret.fr **Réservation conseillée** : 02 36 99 25 00 ou par dad@loiret.fr

GRATUIT, Limité à 18 personnes, durée : 1h, Réservation conseillée

Dans les coulisses des Archives départementales du Loiret Archives départementales du Loiret 6 rue d’Illiers 45000 ORLEANS Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-21T14:00:00 2019-09-21T18:00:00;2019-09-22T14:00:00 2019-09-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Archives départementales du Loiret Adresse 6 rue d'Illiers 45000 ORLEANS Ville Orléans lieuville Archives départementales du Loiret Orléans