Visite guidée "Architectures sans frontières" Cité internationale universitaire de Paris, 7 novembre 2021

de 14h30 à 16h30

payant

Le dimanche 7 novembre à 14h30, venez réaliser un tour du monde architectural exceptionnel à la Cité internationale ! Visite guidée en extérieur de l’architecture de la Cité internationale. Créée en 1925 pour héberger des étudiants et chercheurs internationaux, la Cité internationale possède un patrimoine hors du commun. Son parc paysager de 34 ha en éco-gestion accueille 43 maisons dont l’univers architectural et artistique reflète l’identité d’un pays ou d’une région du monde. Chaque visite guidée Architectures sans frontières vous permet de découvrir cette diversité de styles, à travers la présentation extérieure de trois maisons emblématiques de la diversité culturelle du site. À l’occasion de cette visite, nous vous proposons de découvrir en extérieur : la Fondation Deutsch de la Meurthe, une cité-jardin à l’anglaise, la Maison du Japon, un édifice tout en hauteur inspiré des constructions nipponnes et la Fondation Suisse, bâtiment classé Monument historique, réalisé par le célèbre architecte Le Corbusier en 1933. Point de rendez-vous avec le guide : devant les marches de la Maison internationale, côté cour d’honneur. Belle visite à toutes et à tous. L’équipe de L/OBLIQUE Animations -> Visite guidée Cité internationale universitaire de Paris 17 boulevard Jourdan Paris 75014

