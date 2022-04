Visite guidée: architecture et archéologie Dehlingen Dehlingen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dehlingen Bas-Rhin Dehlingen EUR Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, La Villa vous invite à découvrir son architecture originale qui fait dialoguer un logis du 17ème siècle et une extension contemporaine en pisé,

technique millénaire de construction en terre. Puis, muni d’une tablette numérique, faites apparaitre les bâtiments de la villa du Gurtelbach.

Adultes et enfants dès 7 ans, 5e par personne. Dehlingen

