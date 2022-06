Visite guidée : Architecture contemporaine : du conservatoire aux Bains des Docks Le Havre, 23 juillet 2022, Le Havre.

70 Cours de la République Le Havre Seine-Maritime

2022-07-23 – 2022-07-23

A l’occasion des 20 ans du conservatoire Arthur Honegger, œuvre des architectes Jérôme Brunet et Eric Saunier, découvrez les édifices qui, dans les quartiers de part et d’autre du bassin Vauban, incarnent la profonde mutation de ce secteur. En confiant la construction d’équipements emblématiques à des architectes de renom, comme René et Phine-Week Dottelonde pour la bibliothèque universitaire, ou encore Jean Nouvel pour les Bains des Docks, la requalification du quartier s’ancre dans la modernité.

A l’occasion des 20 ans du conservatoire Arthur Honegger, œuvre des architectes Jérôme Brunet et Eric Saunier, découvrez les édifices qui, dans les quartiers de part et d’autre du bassin Vauban, incarnent la profonde mutation de ce secteur. En confiant la construction d’équipements emblématiques à des architectes de renom, comme René et Phine-Week Dottelonde pour la bibliothèque universitaire, ou encore Jean Nouvel pour les Bains des Docks, la requalification du quartier s’ancre dans la modernité.

