VISITE GUIDÉE ARCHÉOLOGIQUE – JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE, 18 juin 2022, . VISITE GUIDÉE ARCHÉOLOGIQUE – JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE

2022-06-18 – 2022-06-18 La nécropole Notre-Dame de Lorette et l’Anneau de la mémoire ! Cette visite vous donne toutes les clés pour comprendre 2 sites majeurs du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette : la Nécropole et l’Anneau de la Mémoire. Nous vous proposons également de revenir sur les découvertes et les restes de vestiges présents sur ces deux sites. Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes de l’Archéologie, le Centre d’histoire du Mémorial 14-18 vous propose une programmation ludique, pour petits et grands, à partager entre amis ou en famille, sur les découvertes archéologiques du Nord-Pas-de-Calais. Partez en visite guidée à la découverte des collections archéologiques du Centre d’histoire ou des éléments mis au jour lors avant la construction de l’Anneau de la Mémoire. À vos truelles ! Plongez dans l’univers d’un archéologue en participant en famille à un atelier Fouille archéologique. Vous pouvez aussi laisser une trace de votre passage au Centre d’histoire, en participant à l’atelier Empreintes. Une occasion de créer une œuvre participative d’art contemporain, qui trônera au Centre d’histoire lors de notre prochaine exposition temporaire ! Toutes les activités des Journées Européennes de l’Archéologie sont gratuites et accessibles sur réservation. La nécropole Notre-Dame de Lorette et l’Anneau de la mémoire ! Cette visite vous donne toutes les clés pour comprendre 2 sites majeurs du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette : la Nécropole et l’Anneau de la Mémoire. Nous vous proposons également de revenir sur les découvertes et les restes de vestiges présents sur ces deux sites. dernière mise à jour : 2022-05-31 par

