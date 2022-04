Visite guidée “Arçais, perle du Marais” Arçais Arçais Catégories d’évènement: Arçais

Deux-Sèvres

Visite guidée “Arçais, perle du Marais” Arçais, 11 avril 2022, Arçais. Visite guidée “Arçais, perle du Marais” Arçais

2022-04-11 – 2022-04-11

Arçais Deux-Sèvres Arçais Les lundis à 16h30 à Arçais, bijou du Marais, petite cité de caractère. “Tellement typique qu’on y tourne un téléfilm allemand en 2019. Trois lieux-dits se fondent en un village formé autour d’un “grand” port. Son logis emblématique, ses conches, ses attaches bateaux, sa flore….

Dépaysement garanti !” Réservation sur le site internet je-regarde

Arçais

