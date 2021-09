Saint-Paul Médiathèque Michel Adélaïde La Réunion, Saint-Paul Visite guidée : Arbres connus et méconnus de Saint-Gilles-les-Bains Médiathèque Michel Adélaïde Saint-Paul Catégories d’évènement: La Réunion

le samedi 18 septembre à Médiathèque Michel Adélaïde

Une visite conviviale au grand air pour le plaisir des sens, qui illustre les nombreux bienfaits des arbres en ville. Les visites seront animées par les étudiants du BTS Tourisme du lycée Evariste de Parny à Plateau Caillou. Nous vous proposons de partir à la rencontre de ces arbres, pour découvrir leurs histoires et leurs usages. Médiathèque Michel Adélaïde Rue du Saint-Laurent, 97434 Saint-Paul Saint-Gilles-Les-Bains La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T17:00:00

