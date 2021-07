Visite guidée : apportez de l’eau à votre moulin Moulin de Montjay – Maison de l’eau, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Ménetreuil.

Visite guidée : apportez de l’eau à votre moulin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin de Montjay – Maison de l’eau

Eau, meules, trémies, convertisseurs, broyeurs, planschiter, farine, etc., derrière chacun de ses mots se dévoilent le moulin et les multiples facettes du travail du meunier. Avec ce lieu de mémoire authentique et historique, explorez, expérimentez et comprenez un patrimoine matériel et immatériel unique et vivant. Au fil de votre parcours découvrez l’histoire du bâtiment, le savoir-faire des hommes, la technique, le cheminement des céréales et leurs transformations.

2€ | Gratuit – 18 ans

Avec ses 4 niveaux, le moulin de Montjay à Ménetreuil offre une immersion dans l’univers de la meunerie du XXème siècle.

Moulin de Montjay – Maison de l’eau 25 route de Montjay 71470 Ménetreuil Ménetreuil Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00