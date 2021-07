Lodève Apothicairerie de l'Hôpital Saint-Jean Hérault, Lodève Visite guidée Apothicairerie de l’Hôpital Saint-Jean Lodève Catégories d’évènement: Hérault

**Rob de Sureau, Électuaire, Pommade de Limaçon… Ces noms mystérieux sont ceux de mystérieux remèdes et de substances autrefois conservés dans les pots de l’ancienne pharmacie de Lodève. Découvrez cette officine du XIXe siècle, ses boiseries et ses pots en porcelaine au sein même du bâtiment historique de l’hôpital. Nous vous invitons à un voyage dans le temps qui retrace le rôle de l’hôpital à travers les siècles et nous rappelle l’importance des donateurs qui ont donné corps à cette apothicairerie.** _Départ devant le centre hospitalier de Lodève._ _Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Lodévois._

Découvrez cette officine datant de 1837 avec notre guide ! Apothicairerie de l'Hôpital Saint-Jean 7 place de la République, 34700 Lodève

