du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

VISITE GRATUITE GUIDEE A LA DECOUVERTE DE L’HISTOIRE, DU PATRIMOINE ET DES SECRETS D’UN DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE – Figé dans un cadre environnemental à la vue panoramique imprenable, à cheval sur les deux rives de l’Anglin, avec son caractère médiéval, les ruines imposantes de son château féodal occupant un site stratégique en surplomb de la falaise calcaire, ses rues tortueuses, ses maisons séculaires où se perpétuent ses traditions d’artisanat d’art, son église et ses chapelles classées, ses anciens moulins hydrauliques, ses loges en pierre sèche, mais aussi ses paisibles chemins campagnards et forestiers, Angles-sur-l’Anglin, plein de charme, porte bien le label ‘Plus beaux villages de France’: venez le découvrir ! Lieu de rendez-vous pour l’animation : Office de Tourisme, Angles-sur-l’Anglin.

Gratuit

Dates et horaires:

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

