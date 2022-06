Visite guidée – Anduze, ruelles et patrimoine Anduze Anduze AnduzeAnduze Catégories d’évènement: 30140

Anduze

Visite guidée – Anduze, ruelles et patrimoine Anduze Anduze, 13 juillet 2022, AnduzeAnduze. Visite guidée – Anduze, ruelles et patrimoine Bureau d’Information TouristiquePlan de Brie Bureau d’Information Touristique Anduze Anduze

2022-07-13 – 2022-07-13 Plan de Brie Bureau d’Information Touristique

Anduze 30140 Bureau d’Information Touristique Anduze 30140 5 Anduze Découvrir un lieu, un village, des histoires et des anecdotes en compagnie d’un (e) passionné (e), c’est quand même plus sympa ! Suivez le guide !On ne soupçonnerait pas ce que cache ce lacis de petites rues. Retracez l’histoire d’Anduze en découvrant ses monuments les plus symboliques : la Tour de l’horloge, le Temple, la fontaine Pagode…mais aussi le charme discret de certaines façades.* Infos pratiques :- Rendez-vous les mercredis 13, 20 et 27 Juillet et les mercredis 03, 10, 17 et 24 Août 2022- Où? : Devant l’Office de Tourisme d’Anduze- Quand? : Départ de la visite à 21h00- Tarifs : 5 euros pour les adultes dès 12 ans et gratuit – de 12 ans- Durée de la visite 1h30- Réservation obligatoire auprès des bureaux et points d’information touristique « Cévennes Tourisme »- Possibilité de réservation en ligne sur www.cevennes-tourisme.fr- Nombre de places limité à 30 personnes +33 4 66 61 98 17 Droits libres

Bureau d’Information TouristiquePlan de Brie Bureau d’Information Touristique Anduze Anduze

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 30140, Anduze Autres Lieu Anduze Anduze Adresse Bureau d'Information TouristiquePlan de Brie Bureau d'Information Touristique Ville AnduzeAnduze lieuville Bureau d'Information TouristiquePlan de Brie Bureau d'Information Touristique Anduze Anduze Departement 30140

Anduze Anduze AnduzeAnduze 30140 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anduzeanduze/

Visite guidée – Anduze, ruelles et patrimoine Anduze Anduze 2022-07-13 was last modified: by Visite guidée – Anduze, ruelles et patrimoine Anduze Anduze Anduze Anduze 13 juillet 2022 30140 Anduze

AnduzeAnduze 30140