Visite guidée / André Metthey : la quête du feu et de la couleur

2022-07-03 15:30:00 – 2022-07-03 16:30:00

En compagnie des commissaires de l'exposition, partez à la découverte de l'œuvre de ce maître des arts du feu. Entre œuvres de jeunesse, collaborations et grands décors, laissez-vous séduire par le sens de la couleur d'André Metthey.

Dimanche 3 juillet 2022 de 15h30 à 16h30.
Gratuit.
Réservation conseillée au 03 44 10 40 63 et sur contact.mudo@mudo.oise.fr.

MUDO-Musée de l'Oise

