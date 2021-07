Saint-Géry-Vers Ancienne halle de marchandises Lot, Saint Géry-Vers Visite guidée Ancienne halle de marchandises Saint-Géry-Vers Catégories d’évènement: Lot

Saint Géry-Vers

Visite guidée Ancienne halle de marchandises, 18 septembre 2021, Saint-Géry-Vers. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ancienne halle de marchandises

Visite guidée du musée avec réseau de modélisme à l’intérieur, sur incription Visite guidée du parc avec matériel ferroviaire, en petit train échelle 1/8è pour adultes et enfants Visite guidée de la station de pompage SNCF, sur inscription, avec balade en vélorails (900 m) sur inscription

Participation libre, tarif préférentiel pour vélorails

Visite guidée du musée ferroviaire, du parc en petit train et de la station de pompage en vélorails. Ancienne halle de marchandises 46330 Saint-Géry Saint-Géry-Vers Saint-Géry Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

