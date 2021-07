Campan Ancienne gare Campan, Hautes-Pyrénées Visite guidée Ancienne gare Campan Catégories d’évènement: Campan

Ancienne gare, le samedi 18 septembre à 10:00

Entre 10h et 13h, ouverture du salon impérial. Napoléon III attendit le train pour Tarbes dans ce salon lors de sa visite à Bagnères le 10 septembre 1863. Le salon est en marbre de Sarrancolin et sa cheminée en vert de Campan.

Visite toutes les 20 min environ

Ancienne gare Place de la gare 65200 Bagnères-de-Bigorre Campan Hautes-Pyrénées

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00

