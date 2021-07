Narbonne Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide Aude, Narbonne Visite guidée Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Visite guidée Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide, 18 septembre 2021, Narbonne. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide

Découvrez l’abbaye de Fontfroide au cours d’une visite guidée d’environ 50 minutes. La visite inclut des salles habituellement fermées au public (Salon Vert et Parloir). Prolongez ce voyage historique et architectural par une flânerie dans les jardins de l’abbaye.

Limitée à 30 personnes, 7€50 adulte, 6€ 18-25 ans, gratuit -18 ans, le billet comprend la visite de l’abbaye et des jardins, l’exposition, et la participations aux animations

Laissez vous conter l’histoire de l’abbaye de Fontfroide. Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide RD 613, 11100 Narbonne Narbonne Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:50:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:50:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T12:50:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:50:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:50:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:50:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:50:00;2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T18:50:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:50:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:50:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T12:50:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:50:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:50:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:50:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:50:00;2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T18:50:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide Adresse RD 613, 11100 Narbonne Ville Narbonne lieuville Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide Narbonne