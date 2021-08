Saint-Guilhem-le-Désert Ancienne abbaye de Gellone - musée lapidaire Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert Visite guidée Ancienne abbaye de Gellone – musée lapidaire Saint-Guilhem-le-Désert Catégories d’évènement: Hérault

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Riche d’une histoire plus que millénaire, l’Abbaye de Gellone s’impose comme un des plus importants foyers spirituels et culturels du Languedoc et est aujourd’hui classée au patrimoine mondial par l’UNESCO. Le temps d’une visite, partez à la découverte de ce joyau de l’art roman et au travers de la visite de son musée, laissez-vous conter l’exceptionnelle histoire de son cloître. Visite guidée de l’Abbaye de Gellone et de son musée. Ancienne abbaye de Gellone – musée lapidaire Place de la Liberté, 34150 Saint-Guilhem-le-Désert Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

