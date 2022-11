Visite guidée : Amiens sous les étoiles Amiens, 3 décembre 2022, Amiens.

Visite guidée : Amiens sous les étoiles

Place Longueville Amiens Somme

2022-12-03 – 2022-12-03

Amiens

Somme

0 Quoi de plus magique que de découvrir les monuments amiénois et la ville sous les étoiles. Une visite qui vous permettra de balayer avec votre guide-conférencier les plus beaux édifices de la ville sous un autre regard.

sur réservation : bit.ly/resaAMAH

Quoi de plus magique que de découvrir les monuments amiénois et la ville sous les étoiles. Une visite qui vous permettra de balayer avec votre guide-conférencier les plus beaux édifices de la ville sous un autre regard.

sur réservation : bit.ly/resaAMAH

patrimoine@amiens-metropole.com +33 3 22 22 58 90 https://picardie-billet.for-system.com/z8501e3f68660x68660b65617_fr-Amiens-sous-les-etoiles-Amiens.aspx

Amiens

dernière mise à jour : 2022-11-06 par