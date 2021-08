Roubaix La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Nord, Roubaix Visite guidée Alexej Von Jawlensky : La promesse du visage La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

**Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une visite guidée de l’exposition temporaire en cours** 6 nov. 2021 – 6 fév. 2022: Alexej von Jawlensky (1864-1941) : La promesse du visage ——————————————————– Rarement montrée en France, la peinture d’Alexej Jawlensky (1864-1941) est un apport très singulier à la modernité issue du fauvisme et de l’expressionnisme. Parmi les premiers à employer le principe des séries, Jawlensky se passionne notamment pour le motif de visage qu’il recompose jusqu’à l’affirmation d’une nouvelle abstraction. Riche de nombreux et grands prêts internationaux, cette première grande rétrospective française de l’artiste, sur une idée d’Itzhak Goldberg, est réalisée en partenariat avec la Fondation Mapfre à Madrid et les musées de Marseille. Aux côtés de Jawlensky, figureront des œuvres de nombreux artistes auxquels il fut lié : Matisse, Rouault, Kandinsky, Van Dongen, Klee… Une découverte étincelante.

Gratuité pour la visite + droit d’entrée au musée. Pas de réservation. Inscription directement à l’accueil du musée, 30 minutes avant le départ de la visite. La présentation d’un pass sanitaire valide est obligatoire pour tous les visiteurs de + de 18 ans

2021-11-06T16:00:00 2021-11-06T17:00:00;2021-11-20T16:00:00 2021-11-20T17:00:00;2021-11-27T16:00:00 2021-11-27T17:00:00;2021-12-04T16:00:00 2021-12-04T17:00:00;2021-12-11T16:00:00 2021-12-11T17:00:00;2021-12-18T16:00:00 2021-12-18T17:00:00;2022-01-08T16:00:00 2022-01-08T17:00:00;2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T17:00:00;2022-01-29T16:00:00 2022-01-29T17:00:00

