Visite guidée : Alès, une ville surprenante

Visite guidée : Alès, une ville surprenante Alès

11 juillet 2022

Alès 30100

Partir à la découverte de la ville d’Alès à travers des histoires, des anecdotes en compagnie d’un(e) passionné(e), c’est quand même plus sympa ! Suivez le guide !Vous serez étonnés de découvrir le riche patrimoine dont Alès dispose… Mais certains lieux ne s’ouvrent à la visite qu’avec un guide, alors venez avec nous ! Commentaires, anecdotes et illustrations dans les rues cachées de la ville, vous dévoilent l’histoire du protestantisme, du charbon et de la soie en Cévennes.* Infos pratiques :- Rendez-vous les lundis 11, 18 et 25 Juillet ; et les lundis 01, 08, 15 et 22 Août 2022- Où? : Rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Alès- Quand? : Début de la visite à 10h00- Durée de la visite : 1h30- Tarifs : 5€ à partir de 12 ans, gratuit pour les moins de 12 ans- Réservation obligatoire dans les bureaux et points d’information touristique « Cévennes Tourisme »- Possibilité de réservation en ligne au www.cevennes-tourisme.fr- Attention places limitées à 30 personnes

Alès

