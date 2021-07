Montpellier Agora,Cité internationale de la danse - Montpellier Danse Hérault, Montpellier Visite guidée Agora,Cité internationale de la danse – Montpellier Danse Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Visite guidée Agora,Cité internationale de la danse – Montpellier Danse, 18 septembre 2021, Montpellier. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Agora, Cité internationale de la danse – Montpellier Danse

Montpellier Danse ouvre les portes de l’Agora, cité internationale de la danse. L’Agora fut un couvent du XIVe siècle au XVIIIe siècle, une prison au XIXe siècle et une caserne militaire au XXe siècle. Depuis 1997, il est dédié à la danse et abrite Montpellier Danse et le Ccn de Montpellier. Vous pourrez visiter nos espaces et ainsi découvrir une exposition sur l’histoire des religieuses, des prisonnières, des militaires ayant vécus dans le bâtiment ainsi que l’histoire de sa transformation en lieu de danse. Visite accessible aux personnes sourdes ou malentendantes. Interprète en Langue des signes française. Visitez nos espaces accompagné par un membre de l’équipe de Montpellier Danse. Agora,Cité internationale de la danse – Montpellier Danse 18, rue Sainte-Ursule, 34000 Montpellier Montpellier Centre Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Agora,Cité internationale de la danse - Montpellier Danse Adresse 18, rue Sainte-Ursule, 34000 Montpellier Ville Montpellier lieuville Agora,Cité internationale de la danse - Montpellier Danse Montpellier