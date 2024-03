VISITE GUIDÉE AGDE PATRIMOINE ARCHITECTURAL Agde, jeudi 7 mars 2024.

VISITE GUIDÉE AGDE PATRIMOINE ARCHITECTURAL Agde Hérault

Déambulez dans les ruelles agathoises , avec la guide indépendante Francine Morcillo, et découvrez en sa compagnie le riche patrimoine et l’histoire de la cité et de ses bourgs.

Partez à la découverte d’une cité construite en pierre de lave dès sa fondation. Son architecture médiévale et renaissance avec tous ses nombreux détails ornementaux témoignent d’un riche passé historique.

L’ancien évêché et la présence de la cathédrale romane fortifiée reste le quartier le plus emblématique du vieil Agde qui comprend également plusieurs hôtels particuliers de la fin du XVIe. et XVIIe. siècle situés dans les ruelles typiques.

Suivez le guide!

Rendez vous Place de la Belle Agathoise (devant l’Office du Tourisme AGDE)

#ESCAPADEPATRIMOINE 160 160 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 14:30:00

fin : 2024-03-07 16:30:00

Place de la Belle-Agathoise

Agde 34300 Hérault Occitanie francinemura34@gmail.com

L’événement VISITE GUIDÉE AGDE PATRIMOINE ARCHITECTURAL Agde a été mis à jour le 2024-03-01 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE