VISITE GUIDEE AGDE / « L’INVISIBLE VISIBLE » Agde Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault

VISITE GUIDEE AGDE / « L’INVISIBLE VISIBLE » Agde, 14 janvier 2023, Agde . VISITE GUIDEE AGDE / « L’INVISIBLE VISIBLE » Place de la Belle-Agathoise Agde Hérault

2023-01-14 14:30:00 – 2023-01-14 16:30:00 Agde

Hérault 3 3 EUR L’architecture et les bâtis en pierre basaltique ont depuis longtemps fait la curiosité et la renommée de la vieille cité d’Agde. Son histoire riche nous emmène à parcourir ses quartiers les plus anciens pour découvrir tous ses détails architecturaux cachés et dissimulés ainsi que tous ses monuments emblématiques. > Départ : Fontaine de la Belle Agathoise – devant l’Office du tourisme d’Agde- Parcourez avec votre guide, la vieille cité d’Agde à la découverte de détails architecturaux ainsi que ses monuments emblématiques. +33 6 03 06 34 60 Agde

