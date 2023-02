VISITE GUIDEE : AGDE / LA BALADE DU PATRIMOINE Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault

VISITE GUIDEE : AGDE / LA BALADE DU PATRIMOINE, 28 février 2023, Agde . VISITE GUIDEE : AGDE / LA BALADE DU PATRIMOINE Place de la Belle-Agathoise Agde Hérault

2023-02-28 14:30:00 – 2023-02-28 16:30:00 Agde

Hérault Partez à la découverte du centre historique d’Agde, son histoire racontée par la dénomination du nom des rues et toute son architecture spécifique des remparts à la cathédrale fortifiée. Le patrimoine religieux présente un intérêt tout particulier de par son riche mobilier (Retable, Orgues, peintures et sculptures).

Suivez le guide! > Rendez-vous : Place de la Belle Agathoise (devant l’Office du tourisme d’Agde) #escapadepatrimoine Partez à la découverte du centre historique d’Agde, son histoire racontée par la dénomination du nom des rues et toute son architecture spécifique des remparts à la cathédrale fortifiée… +33 6 03 06 34 60 Agde

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Place de la Belle-Agathoise Agde Hérault Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde /

VISITE GUIDEE : AGDE / LA BALADE DU PATRIMOINE 2023-02-28 was last modified: by VISITE GUIDEE : AGDE / LA BALADE DU PATRIMOINE Agde 28 février 2023 Agde Hérault Place de la Belle Agathoise Agde Hérault

Agde Hérault