2023-03-19 14:30:00

Seine-Maritime Mon village, mon quartier. Organisé par Pays d’art et d’histoire.

En partenariat avec Aéroport Le Havre/Octeville Le hangar dit « Freyssinet » offre un modèle original d’ouvrage en béton armé, dont la toiture toute en courbes n’est pas sans rappeler les sheds des bâtiments industriels. Découvrez cet exemple unique en France puis prenez de la hauteur depuis la tour de contrôle pour décrypter le vaste paysage des pistes et des infrastructures accueillant aujourd’hui passagers et avions. Durée : 2h – A partir de 12 ans.

Réservation obligatoire.

