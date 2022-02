Visite guidée : Adaptation du jardin de l’Envol au dérèglement climatique. Jardin de l’Envol Vénissieux Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Vénissieux

Visite guidée : Adaptation du jardin de l’Envol au dérèglement climatique. Jardin de l’Envol, 5 juin 2022, Vénissieux. Visite guidée : Adaptation du jardin de l’Envol au dérèglement climatique.

Jardin de l’Envol, le dimanche 5 juin à 15:00

**Fanette Chambon** (apprentie au PASSE-jardins jusqu’en septembre dernier) vous propose une visite guidée du **jardin de l’Envol à Vénissieux** qui a fait l’objet de son mémoire dans le cadre de sa licence pro « Nature en Ville ». Son mémoire comme la visite du jardin sont axé autour de l’_**Adaptation du jardin de l’Envol au dérèglement climatique**_. Elle vous présentera donc les différentes **infrastructures du jardin** (la mare, les serres, les buttes de cultures…), en proposant des réponses face aux problématiques observées au jardin de l’Envol. Le jardin faisant face à une **perte de productivité**, Fanette tentera de nous faire comprendre l’**impact du dérèglement climatique** dans ce déclin et les **solutions** déjà mises en place pour tenter d’y remédier (intervention d’un maraîcher professionnel, « création » de microclimats, nouvelles semences mieux adaptées… ).

Pour vous inscrire : envoyez-nous un mail !

Suivez Fanette dans une visite guidée des différentes infrastructures du jardin et leur adaptation au dérèglement climatique ! Jardin de l’Envol Jardin de l’Envol, 1 Rue de la Démocratie, 69200 Vénissieux Vénissieux Les Minguettes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Vénissieux Autres Lieu Jardin de l'Envol Adresse Jardin de l'Envol, 1 Rue de la Démocratie, 69200 Vénissieux Ville Vénissieux lieuville Jardin de l'Envol Vénissieux Departement Métropole de Lyon

Jardin de l'Envol Vénissieux Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/venissieux/

Visite guidée : Adaptation du jardin de l’Envol au dérèglement climatique. Jardin de l’Envol 2022-06-05 was last modified: by Visite guidée : Adaptation du jardin de l’Envol au dérèglement climatique. Jardin de l’Envol Jardin de l'Envol 5 juin 2022 Jardin de l'Envol Vénissieux Vénissieux

Vénissieux Métropole de Lyon