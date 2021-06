Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Visite guidée : Abri chirurgical Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Visite guidée : Abri chirurgical Le Havre, 21 août 2021-21 août 2021, Le Havre. Visite guidée : Abri chirurgical 2021-08-21 15:00:00 – 2021-08-21

Proposée par l'association Mémoire et Patrimoine – Le Havre 1939-1945. Organisée par Pays d'Art et d'Histoire. Abri de la défense passive destiné aux soins des civils, l'abri chirurgical a recueilli les victimes des bombardements de septembre 1944. Au fil de la visite, vous suivrez le parcours des blessés, depuis leur transport par les équipes de sauveteurs jusqu'aux salles d'opération. Rendez-vous : Hôpital Flaubert, portail rue du docteur Vigné au Havre (sous le funiculaire). Paiement sur place : 5€ Durée : 1h30

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville 49.49858#0.11129